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Mehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de bir hastaneye düzenlediği, biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

Güncellenme: 17:44, 13/06/2021
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Mehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 8 atış yaptı.

ATEŞ ALTINA ALINDI

Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı. DHA

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