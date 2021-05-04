Melikgazi Belediye Başkanlığı zabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, sözlü ile uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00'ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

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