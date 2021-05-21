Melis Alphan beraat etti

Gazeteci Melis Alphan, sosyal medya hesabından 21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'daki kutlamalara ait bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle hakkında, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Gazeteci Melis Alphan ile avukatları hazır bulundu.

“BU DAVANIN HİÇ AÇILMAMASI GEREKİYORDU”

Esasa hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Alphan, “Yazılı olarak savunmamı vermiştim. Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum” dedi.

Alphan'ın avukatı Ali Deniz Ceylan, “Bu bir sosyal medya paylaşımıdır. Ortada şiddeti tahrik edecek ya da tehlike oluşturacak bir durum yoktur. Bu davanın hiç açılmaması, bu iddianamenin de hiç hazırlanmaması gerekiyordu. Müvekkilimin beraatıini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

BERAAT KARARI

Son sözü sorulan sanık Alphan da beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, gazeteci Melis Alphan'ın beraatına hükmetti. Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Alphan “Beraat ettim. Çok mutluyum. Yanımda olan can arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Melis Alphan'ın 21 Mart 2015'te sosyal medya hesabında, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)' yazılı yorumu paylaştığının tespit edildiği belirtilmişti.

Alphan ise ifadesinde, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının da nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu söylemişti.

İddianamede, gazeteci Alphan hakkında, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.