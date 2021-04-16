Memleketin suyunu korudukları için yargılanıyorlar

Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik ve Çamlı mahallerinden geçen Keş deresi üzerinde yapılmak istenen Bayındır HES’in yapımını engellemek için mücadele Adem Güney, Ali Baymak, Hakan Top, Hamide Salduz, Muhammet Güney, Mustafa Varmış ve Taner Güney hakkında, şikayet üzerine “iş ve çalışma hürriyetini ihlal” ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Doğa ve dere için mücadele eden köylülerin yargılanmasına başlandı.

BİZ DOĞAMIZI KORUDUK

Mahkemede savunma yapan köylüler şirketin kaçak olarak derede çalışma yaptığını ve buna izin vermediklerini belirterek ,doğa ve dereleri için mücadele ettiklerini bunun da suç olmadığını söyledi. Şirket çalışanlarına şiddet uygulamadıkları saldırmadıklarını anlatan köylüler, işçilerin kendilerini gördüklerinde bölgeden ayrıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde dile getirdiği “Suyu savunmak vatanı savunmaktır” sözünü hatırlatarak suçsuz olduklarını ileri sürdü.

HUKUKSUZ İŞLER HUKUK İLE KORUNAMAZ

Davanın avukatı İsmail Topçuoğlu ise, şirketin bölgede kaçak çalıştığını ve halk tarafından defalarca engellendiğini vurgulayarak, şirket çalışanlarının saldırı ve şiddet uygulandığı yolunda ki şikayetlerinin gerçek olmadığını söyledi. Şirketin çalışma izni olmadan bölgeyi tahrip etmeye başladığını kaydeden Topçuoğlu, “Hem ÇED, hem de zaten hatalı olan imar plan alanlarının dışında bir çalışma girişimi olmuştur. Hukuksuz yapılan çalışmalar hukuken korunamaz. Ortada suç yok. Suçlu HES şirketi ve onun çalışanlarıdır. Ruhsatsız, kaçak çalışma yaparak halkın huzurunu bozmuşlar, dere yatağına zarar vermişlerdir. Önceden bu konuda suç duyurusu yapmıştık. Şikayetçiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Duruşma gelmeyen köylülerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 25 Haziran tarihine ertelendi.

ORÇEV; “DİRENMEK MEŞRU HAK”

Duruşmayı izleyen ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) Yönetim Kurulu da yazılı açıklama yaparak HES’e karşı direnen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “HES'e karşı hukuksal süreç başlatan halk, şirketin yasadışı çalışmasına engel olarak meşru hakkını kullanmıştır. Meşru direnme hakkı yargılanamaz. Sonuçta, şirket tüm malzemelerini alarak çekildi. Halk kazandı. Ordu Çevre Derneği olarak her koşul altında halkla birlikte hukuksal ve fiili ve meşru mücadelelerinin içinde olduk. Yargılamanın düşmesi gerekir. Suçlu şirkettir. Halk yargılanamaz” ifadelerine yer verildi.

KÖYLÜLER 6 KEZ ENGELLEDİ

Çiftlik ve Çamlı mahallerinden geçen Keş deresi üzerinde yapılmak istenen Bayındır HES’i yapan şirket imar değişikliği süreci tamamlanmadan bölgede çalışmaya başlaması yöre halkının tepkisini çekmişti. Şirketin çalışmasını 6 kez engelleyen köylüler, imar değişikliğine de itiraz ederek dava açmıştı. Bilirkişi heyetinin raporunun istedikleri gibi çıkmaması üzerine geçtiğimiz günlerde HES şirketi, mahkeme sonuçlanmadan bölgeyi terk etmişti.