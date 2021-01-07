Menemen seçimi bir kez daha ertelendi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından, başkanvekili seçimi için yapılacak kura çekimi, CHP’nin önergesiyle meclis gündeminden çıkarılınca ikinci kez yapılamadı.

Pazartesi günü yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenen Ocak ayı meclis toplantısı bugün Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Karabiniş başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda CHP’li meclis üyeleri tarafından kura çekiminin gündemden çıkarılmasıyla ilgili bir önerge sunuldu.

Önerge, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilince kura çekimi meclis gündem maddeleri arasından çıkarıldı.

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklama yapan AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Maalesef açık bir hukuksuzluğa şahit olduk. Tamamen hukuksuz bir işlem” diye konuştu.

“MECLİS İRADESİ VESAYET ALTINA ALINAMAZ”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Bugün belediye meclisi bir karar aldı. Mahkeme nihai kararını vermeden kuranın tekrar edilmesinin doğru olmadığına kanaat getirdi. Meclisin iradesinin üzerinde hiçbir şey yoktur. Meclis iradesi vesayet altına alınamaz. Bu konuda idare hukuku hocalarından, profesörlerden alınan görüşler var. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı uygulandı. Bundan sonra yapılması gereken mahkemenin nihai kararını beklemek. Mahkeme kararını verdiğinde mahkeme kararı doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı. DHA

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