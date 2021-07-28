Meral Akşener: Akşam eve yemek götüremediği için ağlayan babalar gördüm

Van'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son durağı İpekyolu ilçesi oldu.

“HER GEÇEN GÜNÜMÜZÜ ARIYORUZ”

Bir esnaf, Akşener'in, “İşler nasıl” sorusuna şöyle karşılık verdi:

“Sıkıntılar çok. Kiraları ödeyemeyecek duruma geldik. Mağdur durumdayız. Daha önceden burada 5 kişi çalışıyorduk, şimdi 2 kişiyiz. Evi kıt kanaat geçindiriyoruz. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Her geçen günümüzü arıyoruz. O duruma geldik. Her geçen günümüz daha kötü oluyor”

“GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR”

Bir fırıncı esnafı ise yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

“Esnaflıktan çıkmış durumdayız. Gerçekten çok zor durumdayız. Gelirler giderleri karşılayamıyor. Hemen hemen 2 yıldır bu sıkıntıları yaşıyoruz.”

“SEÇMEN VELİNİMET OLMALI”

Ziyaretlerinin ardından kısa bir basın açıklaması gerçekleştiren Akşener ise şöyle konuştu:

* Esnafta müşteri velinimettir. Seçmen de velinimet olmalıdır. Uzun bir zamandır seçmen, velinimet olmaktan çıktı. ‘Şuculuk, buculuk' üzerinden oy verilir hale gelindi. Halbuki ‘şuculuğun, buculuğun' kimseye bir faydası yok. Seçmene sesleniyorum; siyasileri yarıştırın. Rekabet ettirin. Hizmet ve proje üzerinden yarıştırın. Canınız kimi istiyorsa, kiminle ikna olduysanız da oyunuzu verirsiniz. Biz ona saygı duymak zorundayız.

“EVE EKMEK GÖTÜREMEDİĞİ İÇİN AĞLAYAN BABALAR GÖRDÜM”

Ben bugün inanılmaz bir genç işsizliği gördüm. Esnafın çok büyük bir problemi var. Akşam eve yemek götüremediği için ağlayan babalar gördüm. Buna dair dikkat çekeceğim.”