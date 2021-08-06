Meral Akşener: Bütün bakanlar aslında sayın Erdoğan’dır

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Dün sayın istifa ettiğini bildiğim Ziya Bey’in geçmişi çok iyi bir eğitimcidir. Atandığı zaman kendisinin özgeçmişini bildiğim için çok olumlu beyanlarda bulunmuştum. Ama kendi ekspertizine uygun hiçbir kararı alamadı. Yani bugün bütün bakanlar aslında sayın Erdoğan’dır" dedi.

SOZCU.COM.TR

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Bartın’ın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi’nde açıklamalarda bulundu.

“ÇOCUKLARIN GELECEKLE İLGİLİ UMUTLARI YOK BUNLARI KONUŞMALIYIZ”

1,5 yıldır esnafı ziyaret ederek vatandaşın gündemini TBMM’deki grup konuşmasına taşıdığını belirten Akşener, şöyle konuştu:

* Hizmete dair projeler üzerinden rekabet ettiğimiz yeni bir siyasi anlayışın yeni bir makul dilin öznesinin siz olduğu bir yeni siyaset anlayışını inşa edebiliriz hep birlikte.

* Seçim zamanı oy verirken sizden ricam, siyasetçileri yorun, ben dahil. Sadece sizden istediğim budur. Türkiye maalesef asgari ücretle çalışanların ülkesi olmuş. Yani çalışanların yüzde 70'i asgari ücret ile çalışıyor.

* Asgari ücretle bir ev geçinip geçinmeyeceği de apayrı bir soru işareti. Çocukların gelecekle ilgili umutları yok. Bunları konuşmalıyız ve yanımda bir şehit babası var onun acısını dindirmeyi konuşmalıyız.

“YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA BECERİKSİZLİKLERİNİ KONUŞACAĞIZ”

Devam eden orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Yangınlarla ilgili herkesin ciğeri yanıyor. Ben yangın bölgesinde 3 ayrı yerde yanıyordu o zaman Muğla, Adana ve Antalya. Köylerine kadar gittim gördüm insanların dikkatini çekmeye çalıştım ve ayrıştıcı değil birleştirici olmamız gerektiğini başta iktidar olmak üzere yapılması gerektiğini söyledim.

* Şimdi bu iş söndürülsün edilsin konuşacak çok şey var. Ama ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu an erteliyorum. Yani söndürüldükten sonra beceriksizliklerini konuşacağız. Ama bugün insanların ciğeri yanarken bunu yapmıyorum.

* Çok tevatür var, bunların iktidar partisi tarafından giderilmesi gerekir. Yani bu orman sıcak ve iklim değişikliği ile yandı mı yoksa yoksa yakıldı mı? Bunların kamuoyuna açıklaması gerekir.

“BÜTÜN BAKANLAR SAYIN ERDOĞAN'DIR”

Akşener, Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa edip, yerine Mahmut Özer'in atanmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların adını beceriksizlikleri ile öğreniyoruz biz. Mesela tarım bakanını çok iyi biliyoruz. Ama birçok bakanın adını bilmiyoruz.

* Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişinin kararı üzerine yapılan bir iştir. Dolayısıyla dün sayın istifa ettiğini bildiğim Ziya Bey'in geçmişi çok iyi bir eğitimcidir.

* Atandığı zaman kendisinin özgeçmişini bildiğim için çok olumlu beyanlarda bulunmuştum. Ama kendi ekspertizine uygun hiçbir kararı alamadı. Yani bugün bütün bakanlar aslında sayın Erdoğan'dır. Yeni atanan arkadaşa da sadece başarılar diliyorum. DHA