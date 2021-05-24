Meral Akşener’den Süleyman Soylu’ya çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu. Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili de konuşan Akşener, şunları söyledi:

* Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğim belli. Çarpıttılar. Çünkü Sedat Peker’in söyledikleri var. Nasıl cevap verecek arkadaşlar? Hazır Meral hanım bunu dedi, sonuç itibariyle çarptıralım dediler. Sedat Peker’e cevap veremedikleri için sözlerimi çarptırdılar.

* Bir aile meselesi olduğu için ortaklar arasında bir aile meselesi. Aile meselesinde diyorlardı ki aile işlerini sokakta tartışmayalım arasına girmeyelim Kerim Çoraklık üzerinden söylenen çok vahim yani o arkadaşımıza gelip teklif edilmesi.

* Haksız yere gözaltına alınıp mahkeme açılıp ondan sonra da ‘şöyle şöyle ifade verirsen seni çıkarırız’ denmesi şahitli, ispatlı bir şekilde bu çok vahim.

* Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor, hele son bu pazar günkü bir de bu seferki daha da enteresan ama ortak bir şey var kokain yani kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı.

* İsimler söylüyor, olaylar söylüyor, yerler söylüyor. Şimdi gelelim bize, mesela benimle ilgili 2016 ekiminden beri açık bir dosya var bir gizli üzerine açılmış benim ifadem alınmadı, avukatların bilgisi yok, bilgisi 2016 ekiminden de mi açık?

“GEL ARTIK BENİM İFADEMİ AL”

* Yav arkadaş sen HTS kayıtlarına baktın, ne yaptığıma ne ettiğime baktın, her şeyine baktın ve gel artık benim ifademi al. Yani ne demek istiyorum, Meral Akşener’in iftiraya uğradığı bir sistemde bir dosya açık, isim ne cisimleri yerli yani şurada şurada şu var diye iddialar var, bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek. AK Parti’nin içindeki pek çok aklı başında insan, bu konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

* Sayın Erdoğan da yani tek seçici olduğuna göre, tek kişi olduğuna göre, partili cumhurbaşkanı olduğuna göre, bu meselede şu hareketi yapacak, ‘ey ahali’ diyecek yargıya hadi bakalım yürüyün.

* Yahu bir savcı harekete geçirilemez mi şimdi bunlar aile aynı olmuşlar birbirlerine taş atıyorlar ama Türkiye'nin yurt dışındaki imajı saygınlığı itibarı ne hale geliyor açıkta kalarak.

* Susurluk meselesinin Doğru Yol Partisi’ne ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan Partisi’ne, Alaattin Çakıcı ve Türkbank meselesi ödetmiştir.

* Vatandaş nezdinde buradan söylüyorum ki bugün ortaya saçılan bu iddialar, adam gibi araştırılmazsa doğru dürüst soruşturulması ve kamuoyu bu konuda gerçekten ikna edilir objektiflikte çalışma neticesinde kamuoyuyla paylaşılmazsa zaten seçilemeyecekti sayın Erdoğan ama yani gerçekten Abbas yolcu olur.

SOYLU’YA ‘GÖREVİNDEN AYRIL’ ÇAĞRISI

* Ortaklara tavsiyem, bu iddiaların mutlaka araştırılmasıdır, savcılar tarafından. Sayın Soylu’nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisinin geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir.

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