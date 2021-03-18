Meral Akşener yanına gelen çiftin nişan yüzüklerini taktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Biga ilçesinin ardından Çanakkale Merkez'de de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında basın açıklaması yapan Akşener, Çanakkale'ye iki sebeple geldiğini söyledi, o sebepleri şöyle açıkladı:

* Bir yıldır yaptığımız, esnafımızın durumunu anlamak, sonra da onu kamuoyuna mal etmek. Burada özne, siyasi olarak bizim partimiz değil, ben değilim. İktidarı yermiyorum, kendimizi övmüyorum. Esnafın durumunu anlayıp, onları özne haline getiriyoruz. Buradan şehitliğe gideceğiz. Bugünün, Çanakkale ruhunun canlandığı bir gün olmasını diliyorum Türkiye için. Özelliği de şu: Kuzey, Güney, Doğu Batı, herkesin ve her bir yaş grubunun burada buluştuğu; kimi fiziki olarak gelip burada şehit düştü, gazi oldu, kimisinin ruhunun burada olduğu bir dönem o.

* Bugün o ruhu aynı zamanda hem anmak hem o ruhu yeniden canlandırmak hem de şehitlerimize dua etmek için buradayız. Buranın o manevi atmosferi insanın zaman zaman üzüntülerine, zaman zaman belki asabiyetine sebep olan birçok meseleyi, onların da ortadan kalktığı bir atmosferi var buranın. Dolayısıyla bütün siyasilerin bu ruha layık olmasını, burada şehit düşen büyüklerimizin ruhuna layık olmasını diliyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın.

“BİZ EKMEĞİMİZİ TAŞTAN DA ÇIKARTIRIZ, BİZE ADALET LAZIM”

Akşener, ardından telefon aksesuarı satan bir esnafı ziyaret etti. Esnaf, “adalet” çağrısında bulunarak, “Biz Türk genciyiz, biz ekmeğimizi taştan çıkartırız. Bize adalet lazım. Biz gideriz, bu işi yapmasak bile dağda çoban oluruz, bir ineğin iki koyunun peşinde koşturur ekmeğimizi çıkartırız. Bize adalet lazım. Mahkemelerde hakimlerin bizi dinlemelerini istiyoruz. Yüzümüze bakmalarını, bizimle göz göze gelmelerini istiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz. Adalet, adalet, adalet…” ifadelerini kullandı.

AKŞENER, ÇİFTİN NİKAH YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Halil İbrahim ve Muazzez çifti, sokakta yürürken Akşener'in yanına gelerek nişan yüzüklerini takmasını istedi. “Muazzez'le Halil İbrahim'in, evliliğin ilk adımı olan nişan törenlerini tam burada gerçekleştirmek üzere aniden toplanmış durumdayız” diyerek konuşmasına başlayan Akşener, “Beni bu göreve layık gördüğünüz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. (Gülerek) Muazzez, ben çok mutlu bir evliliği olan bir kadınım. Şimdi Halil İbrahim'i bilemem, sen çok mutlu olacaksın. Çok mutlu olmanızı diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Bana da cenabı hak, sizin düğününüzde nikah şahidi olmayı nasip etsin” dedi.

“BU ARADA BEKAR GAZETECİ VAR MI?”

Yüzük kurdelesini kestikten sonra kurdelenin kalan kısmını elinde tutan Akşener, basın mensuplarına dönerek, “Bu arada bekar gazeteci var mı?” diyerek espri yaptı, kahkahalara neden oldu.

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