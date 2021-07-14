Meral Akşener’den Erdoğan’ın ‘Teslim edemeyiz’ çıkışına cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tütün üreticilerini zora sokan bir düzenleme ile ilgili görüşlerimizi paylaşmış ve iktidarı uyarmıştık. Bu düzenlemeyi erteleyin, hazırlık yapacak zaman verin demiştim.

*Yasanın yürürlüğü 6 ay ertelendi ama bu atılan adıma rağmen yasağı protesto eden üreticilerimizden 16’sı gözaltına alındı. Bu vatandaşlarımızdan 10’u ise tutuklandı.

“BU YANLIŞI DERHAL DÜZELTİN”

İktidar yanlışı görüyor, yasağı erteliyor bu durumda o üretici kardeşlerimiz bir yanlışı protesto etmiş oluyor. Barışçıl bir şekilde kullanmış oluyor. Buna rağmen bu insanlar cezaevine gönderiliyor.

* Devlet yönetmenin bir ciddiyeti olur. Böyle şirazesinden çıkmış bir yönetim anlayışı olabilir. Sayın Erdoğan’a çağrımdır, bu yanlışı derhal düzeltin.

15 TEMMUZ’UN YIL DÖNÜMÜ…

* Yarın, 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının 5’inci yıl dönümü. Milletimiz meşrutiyetten bu yana tercihini demokrasiden ve milli iradeden yana kullanmıştır.

*Darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Bu millet, 15 Temmuz’da gösterdiği destansı duruşla, demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

* Bizler önce iktidarın 15 Temmuz felaketinden ders alacağını umduk maalesef bu umudumuz boşa çıktı. ‘Kandırıldık’ deyip ellerini yıkayıp çekip gittiler. Ders almadıkları gibi ‘FETÖ’nün siyasi ayağını araştıralım’ önerilerini reddettiler.

“ŞUÇ VAR AMA ÜSTÜNE ALAN YOK”

* Aradan 5 sene geçmiş, yetki var sorumluluk yok. Suç var ama üstüne alan yok. Beraber yol yürünmüş, kurumlar paylaşılmış, günahın tövbesi dışında siyasi bedeli yok. Buradan iktidara sesleniyorum, milletimiz bunu görmüyor mu zannediyorsunuz?

* Kendisi çıktı yine dedi ki memleketi bunlara teslim edemeyiz. Bu devleti teslim aldığını sanıyor Sayın Erdoğan. Öyle sanıyor ya seçim kaybedince de teslim edeceğini zannediyor.

ERDOĞAN’IN ‘TESLİM EDEMEYİZ’ ÇIKIŞINA CEVAP

* Kendisi çıkıp, “Memleketi bunlara teslim edemeyiz” dedi. Çok şaşırtıcı. Bu devleti teslim aldığını sanıyor biliyor musunuz?

* Seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Şu gaflete, zihniyete bakar mısınız? İktidar olmak milletin verdiği bir yetkidir. O nedenle iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet işareti verdiğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde değildir.

* Sen ve küçük ortağın bir de minik ortağın beğenseniz de beğenmeseniz de demokrasilerde esas olan milletin iradesi ve kararıdır.

* Millet iradesi ile probleminiz varsa, aklınızdan başka şeyler geçiyorsa benden sana tavsiye çok uzaklara gitme, yakın tarihimize bak. Millet irademizin nasıl bir sel olduğunu açıkça görürsün.

* Sayın Erdoğan, günü geldiğinde Türkiye’yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek. O karar verildiğinde sen de yapılması gerekeni yapacak, elinde çiçeklerle iktidarı devredip senden sonra gelene başarılar dileyeceksin. Irmağının akışına ölürüm derken o ırmağın akmaya devam etmesini de sağlamak zorundayız.

YÖRÜKLERE SESLENDİ…

* Afyon’da dinleme imkanı bulduğun sarı keçelilerin durumu buna çok açık bir örnek maalesef 20 göçebe ailenin yolculuğunu bile düzenlemekten aciz bir çapsız yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.

* İşin en acı kısmı da yörüklüğün egemen yurdu Anadolu iken İtalya, Yunanistan ve Avusturya kendi ülkelerindeki konar göçerlik kültürünü UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine eklettiler. Biz ne yaptık? Maalesef 2008’den beri olan biteni ancak seyrediyoruz.

* Türkiye 2008 yılında müracaat etmesine rağmen yörüklerimiz bu listeye hâlâ girebilmiş değiliz. El oğlu kendi kültürünü yaşatmaya çalışırken biz binlerce yıl önce atalarımızın gördüğü gerçeği bile göremiyoruz. Böyle köklü bir kültürel mirasımızı ısrarla yok ediyoruz. Anadolu’nun otlakları, yaylaları mera hayvancılığı için çok uygundur.

* Bulanık’tan Yüksekova’ya Antalya’dan Muğla’ya küçük baş hayvan sürülerinin dolaştığı yaylacılığın kadim üretim biçimi olduğu muazzam bir coğrafyadır.

* Ama görüyoruz ki Sayın Erdoğan ve ortakları hâlâ meselenin farkında değil. Buradan yörük kardeşlerime sesleniyorum. İlk sandıkta yetkiyi alıp size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz.

* İşe önce 13 yıl önce NESCO’ya yapılan başvuruyu sonuçlandırarak başlayacağız. Sonra yaylak kışlak ve otlakların konuşlanma alanlarını kırsal turizm bölgesi lan edeceğiz.