Meral Akşener’den İlker Başbuğ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Beypazarı İlçesinde esnaf ziyaretleri sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Darbe tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum” sözlerini anımsatan Akşener şöyle konuştu:

“İlker Başbuğ konusu ilginç. Nereden baksanız bu çok enteresan bir iş. Sayın Başbuğ önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi. Bizzatihi Sayın Erdoğan o zaman sanıyorum başbakandı ve bunun yanlış olduğunu söylemişti. Biz ne anlamıştık o zaman? ‘FETÖ'cü hakim ve savcılara sözü geçmiyor başbakanın ' olarak anlamıştık. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile Ak Parti'nin tüm teşkilatlarının Sayın Bağbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını, 2 tane kap düşünün biri buydu biri bu… sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu çıktı, ‘pardon' dendi. Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de Sayın Başbuğ, ‘ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum' bir de böyle bir beyan var. İkinci bir hırpalanmanın Ak Parti'ye ve onun genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim bunu.”

“KADININ GİYİMİNİN ERKEKLER TARAFINDAN ÖZNE YAPILMASINI REDDEDİYORUM”

Akşener, türban tartışması ile ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

“Her ne kadar unutulsam da büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da dolayısıyla başörtüsünün, kadının giyiminin açık kafanın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını olumlu ya da olumsuz önceden de reddetmiştim bugün de reddediyorum. Başı açık kadınlarla başı kapalı kızlar el ele tutuşmuştu o mücadelede. Ne zaman adamlar girdi devreye hep hakaret, haksızlık oldu. Dolayısıyla kadınların kendi içindeki meselelerini kadın hep çözdü bugüne kadar. Komşular komşularla ters düşmez ama tekrar söylüyorum erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üstünden hep Türkiye'de problem çıktı. Dolayısıyla hiç birini doğru bulmuyorum. Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerinin hiç birini doğru bulmuyorum.”

FİKRİ SAĞLAR

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın ‘Türbanlı hakim' sözlerini anımsatan Akşener, “Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir hakim o basan saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı, aynı kendi gibi giyiniyordu takım elbiseli kravatlı ama beraat ettirdi. Demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı değilmiş” diye konuştu.

“ERDOĞAN HELALLİK ALMALI”

Akşener, Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü kadınlara yönelik ‘vitrin mankeni' sözlerinden dolayı , “Sayın Erdoğan'ın da aracılığınızla bir kerecik Cumhurbaşkanı olmasını talep ediyorum. O’nun da 21 yaşında başı örtülü bir kızı , hem de Cuma namazı sonrasında camii avlusunda herkesin önüne atmasını, torunu yaşındaki bir kız çocuğunu da doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan'dan da talebim bu torunu yaşındaki kızı arayıp gönlünü alıp, kendisinden helallik istemesidir. Yani bir bütün olarak erkekler bu işin dışında kalırsa hiçbir sorun olmayacaktır Türkiye'de” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” demiş, daha sonraki açıklamalarında giyim kuşam, inanç ve ifade özgürlüğüne saygı vurgusu yapmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye yönelik “Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor” ifadelerini kullanmıştı.