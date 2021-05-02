Meral Akşener’den ‘illüzyonist Erdoğan’ paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmi sosyal medya hesabında, “Bir illüzyon ustasının elindeki ülke kayıplar ülkesi” temalı video yayımlandı. Videoda şu ifadeler kullanıldı:
“Her gün farklı bir tarihte sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp,
Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp,
Uçan ekonomi masalları içerisinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp,
PowerPoint sunumlarının efendisi damat bakan kayıp,
Çilesi bitmeyen EYT’lilerin hakkı kayıp,
Polise, hemşireye söz verilen 3600 ek gösterge kayıp,
Kadının mutluluğu, esnafın yardımı, gencin umudu, çiftçinin hasadı kayıp”
“BÜYÜK İLLÜZYONİST SAYIN ERDOĞAN…”
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise görüntüleri, “Kayıplar Ülkesi’ne dönüşen memleketimizde, büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın; ülkemize kaybettirdiklerini, arkasında durmadığı sözlerini, bedelini milletimize ödettiği hatalarını, yapay gündemlere kurban ettiği gerçek dertlerimizi, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleriyle paylaştı.