Meral Akşener’den İmamoğlu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı etiketlediği tweet siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere İYİ Parti cephesinde tepkiye neden olan tweetle ilgili açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener ise şunları söyledi:

* İnsanların konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk örneği kendi partimizdir.

* Dolayısıyla hem sayın İmamoğlu’nun tweeti hem de sayın Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan hürriyetçilik ilkesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı.

* Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum.

BULDAN’DAN TEŞEKKÜR

Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Twitter’da Ekrem İmamoğlu’na, “Teşekkürler Sn. Başkan” paylaşımıyla teşekkür etti.