Meral Akşener’den İstanbul Sözleşmesi mesajı: Vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gecede çıkıldığı duyurulan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanmasının 10. yılı dolayısıyla sosyal medyada ‘İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında’ paylaşımları yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

“BİR GECEDE HİÇE SAYILMADIĞIMIZ BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ”

Kamera karşısına geçen Akşener, “Gözlerinizi kapattığınızda nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?” diye sordu, kadınlar “Devleti yönetenlerin öldürülen kadın sayısıyla övünmediği, anayasal haklarımızı çiğnemediği, bir gecede hiçe sayılmadığımız bir Türkiye” diye yanıtladı.

“BİR ŞEY DEĞİŞİR VE HER ŞEY DEĞİŞİR”

Akşener, videonun sonunda “Bunların hiçbiri aslında hayal değil. Böyle bir Türkiye mümkün. Bir şey değişir ve her şey değişir. Bir zihniyet değişir ve tüm hayatımız değişir. Yeter ki inanalım. Kadınlar, çocuklarımızı ve ailemizi koruyabiliriz. Mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz” mesajını verdi.