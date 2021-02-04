Meral Akşener’den Melih Bulu’ya: Sen kimsin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karum Taksi Durağı’nı ziyaretinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara da değindi.

“MİLLETVEKİLİ SEÇSEYDİNİZ, BAKAN YAPSAYDINIZ”

“Bir haftadır ağır bir biçimde Boğaziçi Üniversitesi’ni konuştuk. Konuşmakta haklıyız, orada bir sorunumuz yok. O çocuklar da haklılar” diyen Akşener, “Ama öyle bir hale dönüştürüldü ki dün bu ülkenin Cumhurbaşkanı, torunu yaşındaki çocuklara döndü dedi ki ‘terörist’tir. Şimdi ne istiyor bu çocuklar? Aday adayı olmuş bu kişi (Melih Bulu) madem değerli bir arkadaştı milletvekili seçseydiniz, bakan yapsaydınız. Niye Boğaziçi Üniversitesi’nin başına bela ettin kardeşim?” ifadelerini kullandı.

“SEN KİMSİN?”

Melih Bulu’nun açıklamalarına dikkat çeken Akşener, “Daha vahim bir şey var. Adam diyor ki, ‘Bana dokunan devlete dokunmuş olur’. Sen kimsin?” diye çıkıştı.

Akşener, “Şimdi bunun çözümü yerine torunu yaşındaki çocuklara ‘Kardeşim sen ne söylemek istiyorsun’ diye dinlense, bir haftada biterdi. O rektörün atanması bizatihi bu kavga çıksın diye. Sizi duymasınlar diye” ifadelerini kullanarak bu konunun gündem değiştirme için ortaya çıkarıldığını savundu. Akşener, “Bu çocuklar elbette hakkını arayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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