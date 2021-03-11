Meral Akşener’e böyle dert yandı: İnsanları artık görsünler, inanın çok doluyum

Şanlıurfa’da esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hilvan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Eyyübiye ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Bir lokantacıya giren Akşener, işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin kötü olduğun söyleyen esnaf ise şöyle konuştu:

* 100 lira alan adam 50 liraya çalışıyor. Yok kurtarmıyor. 20 masadan 5 masaya düştük. Bunun kirası var, suyu var, elektriği var, sigortası var. Elemanların hepsiyle konuştuk ‘ ne yapalım dedik, kapatalım mı, yoksa yarı yarıya yapalım mı’ diye. Sonra anlaştık hepimiz dedik ki ‘çocuğumuzun rızkını götürelim başka bir şey istemiyorum’ Tavuğun kilosunu 10 liraya alıyorduk, bu gün 16 liraya alıyoruz.

* 10 gün içinde fiyata yüzde 60 zam gelmiş. Ben patronum kendim garsonluk yapıyorum çünkü kurtarmıyor. Hem patronluk yapıyorum, hem garsonluk yapıyorum hem de komilik yapıyorum. Pandemiden önce burada 80 kilo döner satıyordum şimdi 25 kilo satıyorum. Başka çaremiz yok çalışmamız lazım.

“HAYATIN İÇİNDEYİM İNAN ÇOK DOLUYUM”

O sırada lokantada olan bir vatandaş ise Akşener’e, 30 yaşında ve işsiz olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı, “Herkes her şeyin farkında, hayatın farkında. Apolitik bir adamım hiç kimseye oy vermem, oy vermiyorum. Ama insanları görsünler. Bodrum, Antalya falan değil burası, bu ülke buralardan ibaret değil. Bu ülkenin İç Anadolu’su var, Güneydoğu Anadolu’su var. Köylere gidiyoruz ister istemez görüyoruz yani. Hayatın içindeyim inan çok doluyum. Ben iş makinesi kullanıyorum normalde ama sektör bitmiş olduğu için şu anda ticaretle uğraşmaya çalışıyorum, yapamıyorum yani. 30 yaşındayım. İş yok”

“ÇOK ZOR ŞARTLARDA MÜCADELE EDİYORUZ”

Akşener, daha sonra bir aktar dükkanına gelerek esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin iyi olmadığını belirten esnaf, “Çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Şu an saat 2’yi geçiyor, bu gün 4-5 müşterim oldu. Malum vatandaşın durumu yok, her şey yükseliyor.” dedi.

Dönerci dükkanını da ziyaret eden Akşer, esnafa pandemi zamanından önceki durumla şu anki durumu sordu. Esnaf, “Burada pandemiden önce 20 kişi çalışıyordu, şu anda 10 kişi çalışıyor. Pandemiden önce 80 kilo döner satıyorduk, şu anda 20 kilo döner satıyoruz” diye cevap verdi.

“EVİMDE NE BEYAZ EŞYA VAR, NE TELEVİZYON, NE BUZDOLABI VAR”

Akşener yol üzerinde karşılaştığı bir vatandaşa ise yiyecek ne götüreceksin? diye sordu. 4 çocuğunun olduğunu söyleyen vatandaş ise “10 liraya, şimdi evde 4 tane çocuğum var. Sabah kahvaltısını yapıyoruz. Evimde ne beyaz eşya var, ne televizyon, ne buzdolabı var” diye cevap verdi.

Kuruyemiş dükkanındaki bir esnaf ise “İşler çok iyi değil. Bugün 10 -15 kişi dükkana ya geldi ya gelmedi. Gelenler ucuz çerezlerden aldı. Virüs ekonomiyi etkiledi. Daha önce 5 kişi çalışıyorduk burada şimdi iki kişi çalışıyoruz.” dedi.

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