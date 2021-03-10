Meral Akşener’in yemini sosyal medyayı salladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında “Seni Allah’a şikayet ediyorum sayın Erdoğan” sözleriyle yaptığı konuşma ve devamında ettiği yemini sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Sosyal medya platformu Twitter’da Akşener’in konuşması defalarca paylaşılarak 65 binden fazla paylaşım yapıldı. Meral Akşener etiketi ise sosyal medya gündeminde 2. sıraya yerleşti.

Akşener, söz konusu grup konuşmasında MHP ve AKP’nin resmi hesapları da dahil birçok sosyal medya hesabında ‘Fosforlu Meral’ etiketiyle paylaşımlar yapıldığına dikkat çekmiş “Bugün ben sana bir şey diyemem ama seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine, sonra da bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan” demişti.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN YEMİN

Devamında Akşener’in ettiği yemin şu şekilde:

* Madem cumhurbaşkanısın madem seçildin, eyvallah. Bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin.

* Garantisi sensin derken hakimleri, savcıları, kolluk güçlerini kast ediyorum. Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Hepinizi Allah’a havale ediyorum.

* Bugün olmazsa ruz-i mahşerde hep birlikte Allah’ın huzurunda hesaplaşacağız sizlerle. Sayın Erdoğan eğer inanıyorsan ki, namaz kıldığına şahidim.

* Bir Müslüman kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur’an-ı Kerim’de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah’a şikayet ediyorum sayın Erdoğan.

* Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Namerdim.

* Bu da Müslüman bir Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah’ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış bey mi yamanmış…