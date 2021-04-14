Merkezefendi Belediyesi pazar yerleri kullanım alanı kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yapımı Denizli Merkezefendi Belediyesince tamamlanan 1200 Evler Kapalı Pazaryerinde bulunan tezgâh konulacak alanlar ve dükkânlar, Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen, Hallaçlar 1200 Evler pazaryerinde satış yaptığı belirlenen mevcut hak sahibi esnaflarına kura yolu ile 31.05.2023 tarihine kadar Pazar günleri pazar kurmak üzere tahsis edilecektir.

Yapımı Denizli Merkezefendi Belediyesince tamamlanan Adalet Kapalı Pazaryerinde bulunan tezgâh konulacak alanlar ve dükkânlar, Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen, Adalet pazaryerinde satış yaptığı belirlenen mevcut hak sahibi esnaflara kura yolu ile 31.05.2023 tarihine kadar Pazartesi günleri pazar kurmak üzere tahsis edilecektir.

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