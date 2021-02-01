Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde patlama

Edinilen bilgiye göre başkanlık makamının da yer aldığı ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve taş bina olarak da bilinen ana hizmet binasında saat 17.30 sıralarında kısa süreli bir patlamanın ardından etrafı dumanlar sardı.

Patlama ile birlikte eski meclis salonunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle çalışmaları izledi.

MOLOTOF KOKTEYLİ KUŞKUSU

Olay yerinde bulunan görgü tanıklarından Mevlüt Yıldırım, “Bir anda basınçlı patlama sesi duyduk. İçeriden dışarıya doğru alevlerin yükseldiğini gördük” dedi.

İtfaiye görevlilerince yapılan ilk incelemede ise salonun caddeye bakan penceresinden cam kırılarak içeriye molotof kokteyli atıldığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve yangın alanında deliller toplandı.

ZARARA YOL AÇTI

Yangın sonucunda eski meclis salonunda yer alan çok sayıda koltuğun yandığı belirlendi. Yangın ile ilgili incelemenin sürdürüldüğü ifade edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Öte yandan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilerin kundaklama şüphesi olduğu yönündeki sorunu yanıtlayan Müdür Şahne, olaya geniş çaplı araştırma ve incelemenin sürdüğünü söyledi. Müdür Şahne, şu anda herhangi bir kişinin gözaltında olmadığını incelemenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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