Mersin merkezli 14 ilde dev operasyon: Devleti 100 milyon lira zarara uğratmışlar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ yapan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin 14 ayrı ilde faaliyette bulunduğu saptandı. Yapılan araştırmada 110 kişinin şebeke kapsamında görev üstlenerek 28 paravan şirket kurup, bu şirketlerde 406 kişinin sigortalı gibi gösterildiği belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik sabah saatlerinde 300 polisin katılımıyla Mersin merkezli Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da belirlenen 115 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda kimliği belirlenen 110 kişiden 79'u yakalanırken, 27'si ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Halen gözaltına bulunan 27 zanlının sorgulamasının sürdüğü bildirildi. Şebekenin devleti 100 milyon TL zarara uğrattığı açıklandı.

SGK PRİMLERİNDEN 18 MİLYON LİRA

Yapılan incelemelerde, bu şahısların sigortalı gösterme karşılığında kişi başı 400-600 arasında aylık para aldığı, prim borçlarını da ödemeyerek 2020 yılında kamuyu 18 milyon zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Sigortalı gösterilen şahısların sağlık hizmetlerinden faydalanarak emekli primi gün sayısını doldurdukları ve emekli oldukları da ortaya çıktı. Şebeke elemanlarının kurmuş oldukları paravan şirketleri faaliyetteymiş gibi göstermek amacıyla sahte faturalar kesip, yüzde 3 ile 10 arasında değişen oranda bu faturaları satıp, 2020 yılı içerisinde 2 milyon 700 bin lira vergi borcuna neden oldukları, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan bin 168 TL pandemi yardımını da şahıslardan elden alarak, kendi aralarında paylaştıkları da belirlendi.

İŞKUR’DAN DA 1 MİLYON 618 BİN LİRA ÖDEME ALMIŞLAR

Şahıslar ayrıca kurdukları şirketleri İŞKUR’a bildirerek işbaşı eğitim kurslarına dahil ettikleri, işbaşı eğitimi sayesinde şahısların SGK primleri ve sağlık giderlerini İŞKUR tarafından sağladıkları, kurslar sonunda İŞKUR tarafından paravan şirketlere 1 milyon 610 bin lira ödeme yapıldığı da tespit edildi.

SORGULAMALARI SÜRÜYOR

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adresler didik didik aranırken çok sayıda doküman ve malzeme de ele geçirildi. Suç örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 110 kişiden 79'u yakalandı. Bu kişilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken halen gözaltında bulunan 52 zanlı ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.