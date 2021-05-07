Mersin PTT önünde uçsuz bucaksız kuyruk

Mersin merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan PTT merkez binasının önü sabahın erken saatlerinden itibaren adeta doldu taştı. Sabah 06.00-07.00 gibi evlerinden PTT merkez şubesinin yolunu tutanlar, özellikle Ramazan Bayramı öncesi Vefa Sosyal Destek ödemesi, E-Devlet şifresi almak için sıra bekleyenlerden oluşuyor.

Aralarında Suriyeli göçmenlerin de bulunduğu kuyruğun ucu girişten itibaren neredeyse görünmüyor. Görevli polisler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılar yapıyor. Kuyrukta bekleyenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

SURİYELİLER E-DEVLET ŞİFRESİ ALIYOR

Mersin'de resmi rakamlara göre sayıları 300 bine ulaşan Suriyeli göçmenler ise çeşitli işlemlerde kullanmak üzere e-devlet şifresi almak için sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önünde sıraya giriyorlar. Genelde maskeli olanların sıra kuyruğunda sosyal mesafeye uymaması ise dikkat çekti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Suriyeli göçmenlerinin çocuklarıyla birlikte saatlerce kuyrukta sıra beklemesinden son derece rahatsız oldukları gözlendi.

VEZNE SAYISI ARTIRILSIN

PTT binası önünde yaşanan uzun kuyruk, sırada bulunan vatandaşların da tepkisi yol açtı. Kuyruğun en sonunda yer alan Baki Yılmaz, saatlerdir sırada olduğunu, sıranın kendisine gelip gelmeyeceğini bilemediğini söyledi. Naime Teker ise sıra beklemekten başka çaresi olmadığını söylemekle yetindi. İsmini vermek istemeyen bazı kişiler ise PTT içindeki vezne sayısının artırılmasıyla sorunun çözülebileceğini bu konuda yetkililerin gerekli özeni göstermelerini istedi.