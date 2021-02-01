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Mersin’de aşı skandalı: 24 doz kayıp

Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne sağlık personeli için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarının yapılan sayım sonucunda 24'ünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce kayıp aşılarla ilgili soruşturma açıldı.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 17:04, 01/02/2021
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Mersin’de aşı skandalı: 24 doz kayıp

Toros Devlet Hastanesi'nde aşı skandalı yaklaşık bir hafta önce ortaya çıktı. Ankara'dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen Covid-19’un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı. Aşı vurulan tüm personelin barkot incelemesinin tamamlanmasından sonra da 24 doz Covid-19 aşısının izine rastlanılmadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Gelişme üzerine aşı skandalı ile ilgili Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Covid-19 aşısın kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.

Ankara Mersin Sağlık
Yayınlanma Tarihi:16:58,