Mersin’de çiftçiye dayak olayında yeni gelişme

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Kızılkaya Mahallesinde çiftçi Mustafa Gözütok'un dövülmesi olayına karışan kişilerden Ersin K., konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak kendisini savundu.

Olayın, haneye tecavüz olduğunu ve balta ile kendisine saldırılmak istendiğini iddia eden Ersin K., diğer 5 kişinin ise tesadüfi olarak yanlarında bulunduğunu öne sürdü.

“İYİ BİR DÜŞMAN SATIN ALDINIZ”

Söz konusu araziyi Mustafa Gözütok'un kardeşi Muhammet Gözütok'tan satın aldığını, böylece borçlardan ve hacizden kurtardıklarını belirten Ersin K., bu nedenle de köye ziyaretlerinin de bir teşekkür ziyareti olduğunu dile getirdi.

Satın aldıkları bahçede eşi ve arkadaşlarıyla oturdukları sırada bahçe ile hiçbir hukuki bağı olmadığını öne sürdüğü Mustafa Gözütok'un traktörü ile geldiğini belirten Ersin K., şunları söyledi:

* Sahibi olduğum araziye izinsiz girerek, ‘Siz bahçe satın almadınız, iyi bir düşman satın aldınız' diyerek tehdit etti.

* Bunun üzerine kendisine, sorununun ne olduğunu sorarak, misafirlerimin bulunduğunu ve pazartesi görüşebileceğimi söyleyerek, misafirlerimi rahatsız etmemesini istedim. Kendisi ise ‘Misafirlerden mi korkuyorsun…’ deyip hakaret etti.

* Eşi de tehdide katılarak ‘burayı sana bırakmam, size sığdırmayız’ dedi ve bahçenin ilerleyen bölümlerine traktörleri ile birlikte izinsiz bir şekilde girdi. Buna rağmen tatsızlık çıkmasın diye karşılık vermedim.

“GİRİŞ KAPISINI KAPATIP TEHDİT ETTİ”

Gözütök’ün traktörü kapıyı kapatacak şekilde park ettiğini söyleyen Ersin K., şöyle devam etti:

* Traktörünü park edip, arkasındaki römorku da indirdi. Bu hareketiyle birlikte hiç bir şekilde kendileriyle ilgilenmedik. Herhangi bir sözlü iletişime dahi geçmediğimiz halde oturan kişilere hitaben ‘Sizi buradan çıkarmayacağız' diye yine parmak sallayarak tehditlerini sürdürmüş ve bana hitaben, ‘Sen buraya bir gel bakalım' dedi.

* Bunun üzerine misafirlerime ‘Siz oturun ben geliyorum' diyerek konuşmak üzere yanına gittim. Arazi içerisinde bana eşime ve misafirlerime küfürler savurup bana yumruk attı. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında ikimiz de iniş aşağı yuvarlandık. Eşim ve diğer misafirler ise kavgayı ayırmak üzere koşmuşlardır.

* Yuvarlanma sonucunda yaralandı. Yerden aldığı taşı sırtıma vurdu, bu durum da raporla sabittir. Daha sonra da baltayı alarak bana saldırmaya kalktı. Bunun üzerine ben geri çekildim, misafirlerimden iki kişi de kendisinin evi eşinin elindeki baltayı almaya çalıştılar.

* Bu sırada jandarma ekibi gelince, baltayı bıraktı. O bizden biz de kendisinden davacı olduk. Eğer oradaki insanlar olmasaydı balta ile beni öldürecekti.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

Öte yandan Ersin K., Mustafa Gözütok'un balta ile kendisine saldırmak istenmesine ilişkin çekilen görüntüden her şeyin anlaşıldığını savundu. Söz konusu görüntülerde olaya adı karışan Erdem A. ile Avukat Cebrail O.’nun kafasından kanlar akan çiftçi Mustafa Gözütok ile eşinin ellerindeki baltayı alma çabaları görülüyor. Görüntüde Erdem A. ise ‘Adam öldürüyorlar burada, yetişin' şeklinde bağırdığı görülüyor.