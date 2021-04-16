Mersin’de deprem oldu (Son depremler listesi)

AFAD verilerine göre, Mersin’in Mut ilçesinde saat 22:26’da deprem meydana geldi.

Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.3 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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