Mersin’de ele geçirilen kokainin miktarı 1 ton 300 kiloya çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda, 16 Haziran’da Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı.

Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş halde 150 kilogram daha kokain bulundu. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kilograma yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

HABERİ TİCARET BAKANI DUYURDU

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador’dan yüklenerek Türkiye’ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteyner takibe alınmış, konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri harekete geçmişti.

Liberya bandıralı gemiden tahliyesinin hemen ardından X-ray taramasına sevk edilen şüpheli konteynerlerde muz kolilerine gizlenmiş 1 ton 150 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atıldığını duyurmuştu. (İHA)