Mersin’de HDP’ye polis ablukası

Mersin’de Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı kapatma davasını protesto etmek için Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen HDP’lilere polis izin vermedi.

Parti binasının bulunduğu iş hanı girişinde etten duvar ören polis yürüyüşün ve basın açıklamasının izinsiz olduğu gerekçesiyle parti yöneticilerini yürütmedi. Yapılan görüşmeler sonunda basın açıklamasının parti binası önünde yapılması kararlaştırıldı. Basın açıklaması için Özgür Çocuk Parkı’nda bekleyen bazı partililer de Çevik Kuvvet eşliğinde yürüyerek parti binası önüne geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan ve Emet ve Demokrasi Platformu üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında, “HDP halktır halk kapatılamaz, Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir” sloganları atılarak pankart açıldı.

“GERGERLİOĞLU KORKUSUZ BİR HAK SAVUNUCUSUDUR”

HDP Mersin İl Başkanı Mehmet Alış, Kocaeli Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partileri hakkında kapatma davası açtığını hatırlattı. Gergerlioğlu’nun halkın gönlünde yer etmiş korkusuz bir hak savunucusu olduğunu belirten Alış, “Ömer Faruk Gergerlioğlu halklarımızın iradesidir. Ne yaparsanız yapın bu gerçek asla değişmeyecektir. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve aynı gün partimize karşı açılan kapama davası sadece halkın iradesine değil aynı zamanda Türkiye’deki hak ve hukuka vurulan açık bir darbedir” dedi.

“MHP’YE KONGRE HEDİYESİ”

AKP iktidarının kendisine bağımlı ve taraflı hale getirdiği yargıyı, siyaseti dizayn etmek için sopa olarak kullandığını anlatan Alış, “Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir. AKP ve MHP ittifakı fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP’yi yargı eliyle demokratik siyasetten tasfiye etmeyi hedeflemektedirler” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.