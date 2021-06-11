Mersin’deki organize cinayete 4 tutuklama

Diyarbakır’da 14 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranırken Mersin'de alacak-verecek tartışması sonrası organize bir şekilde öldürüldüğü belirlenen Cevat Demir olayı ile ilgili yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Diyarbakır'da aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Cevat Demir’in, son olarak Mersin’e geldiği yönünde bilgi alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda Cevat Demir'in öldürüldüğünü değerlendiren polis, teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkiinde boş bir araziye gömülen ve arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde yapılan kazıda Cevat Demir’in cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır’da toprağa verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartılan zanlılardan E.E. ve R.G. Cumhuriyet Başsavcılığınca, T.D. isimli şahıs adli kontrol talebiyle mahkemece serbest bırakılırken, M.S., M.S., Ş.K. ve İ.N. isimli zanlılar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.