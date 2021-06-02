Mesai saatleri değişti mi, kamuda esnek çalışma devam ediyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda uygulama koyulan kamuda esnek mesai saatlerine kademeli normaleşme döneminde de devam edilecek. Başta vatandaşlar olmak üzere esnek çalışma sistemi merak ediliyor.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kademeli normalleşme adımlarını açıkladı ve esnek çalışmanın devam edeceğini belirtti.

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Detayları İçişleri Bakanlığımızca yayınlanacak genelgede yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.