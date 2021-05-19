Meşale Bende sertifikası nasıl alınır? “Meşale Bende” meb.gov.tr sayfasında…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla MEB tarafından “Meşale Bende” isimli sertifika sayfası oluşturdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri “meşale bende” uygulamasının paylaşımı yaptı.

BAKAN SELÇUK’TAN “MEŞALE BENDE” PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

MEŞALE BENDE SERTİFİKASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEŞALE BENDE SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Kullanıcıların mesalebende.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkan sayfada ad ve soyad bilgileri girildikten sonra indir yazan kısma tıklaması gerekiyor. İndirilen dosya görsel, sosyal medyada “meşalebende” etiketiyle paylaşılabilecek.