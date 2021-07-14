Meslektaşının şehit ettiği Emniyet Müdürü Hasan Cevher’e veda

Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher’in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy’de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi. Cevher’in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardında Cevher’in naaşı cenaze namazı için Fatih Camisi’ne getirildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Sevgi Cevher, babası Yusuf Cevher, eşi Asude Cevher, kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Asude Cevher’e sağlık görevlileri müdahale etti.