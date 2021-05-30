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Meteoroloji duyurdu! Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahmin raporunda İstanbul, İzmir, Kırklareli, Adana, Antalya'da sağanak, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'in tamamı, Ankara'nın batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Güncellenme: 19:36, 30/05/2021
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Meteoroloji duyurdu! Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul, İzmir, Kırklareli, Adana, Antalya’da sağanak yağış, Çanakkale, Manisa, Isparta, Kocaeli’de kuvvetli yağış bekleniyor.

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Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA’YA KADAR SÜRECEK

Öte yandan MGM’nin haftalık hava tahmin raporuna göre Çarşamba gününe kadar yurt genelinde yağış bekleniyor.

MGM’nin haftalık tahmin raporunda, “Hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Salı gününden itibaren batıdan başlayarak azalacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:19:25,