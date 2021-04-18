Meteoroloji duyurdu! İstanbul, Ankara ve İzmir’de dahil 43 ilde yağış

Meteoroloji yeni haftaya dair tahminlerini açıkladı. Buna göre Pazartesi günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 43 ilde yağmur bekleniyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların da olacağı belirtilen iller ise şöyle;

Erzincan, Denizli, Kastamonu, Bayburt, Amasya, Kayseri, Tekirdağ, Erzurum, Kırklareli, Yalova, Kütahya, Sinop, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Muğla, Karabük, Artvin, Kocaeli, Kars, Bolu, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Niğde, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Ardahan, Çorum ve Manisa…

YAĞIŞ SALI DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin açıklamasına göre yağışlar salı günü de devam edecek. Buna göre Marmara Bölgesi, Karadeniz’in batısı ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

HAVA SICAKLIKLARINDA SON DURUM

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR ERİMESİNE DİKKAT

Meteoroloji’den kar erimelerine karşı da uyarı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkacağı, hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

*Sıcaklık artışlarının Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini hızlandıracağı değerlendiriliyor. Kar erimesinin sebep olabileceği, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.