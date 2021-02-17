Meteoroloji mühendislerinden hortum uyarısı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası, 11 Şubat tarihinde İzmir ve Balıkesir'de yaşanan hortumlar ve ardından yaşanan olumsuz görüntülerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda yaşanan meteorolojik olaylardan sonra yaşanan olumsuzlukların iklim değişikliğine ve afete bağlanmasının yanlış olduğu vurgusu yapıldı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILMADAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLANAMAZ”

Meteoroloji Mühendisleri Odası yazılı açıklamasında, Türkiye'de son 10 yıldır gelişen teknoloji ile hortumların kayıtlarının tutulduğu ve birçok ilde yaşanan hortumların sürpriz olmadığı belirtildi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Ülkemizde gerçekleşen meteorolojik afetlerin akabinde, konunun hızla iklim değişikliğine bağlanması adet haline gelmiştir. İklim değişikliği elbette meteorolojik ekstremlerin artışını büyük ölçüde etkilemektedir, ancak hiçbir tekil hadise, bilimsel çalışmalar yapılmadan doğrudan iklim değişikliğine bağlanamaz.

*Öncelikle iklimin bugünkü ifadesi ile ‘değişmemiş' haliyle de hortumların ülkemizde gözlendiğinin, bu coğrafyaya ait bir özellik olduğunun da bilinmesi gerekmektedir.

“OLAYLARIN AFETE DÖNÜŞMESİNE BİZLER SEBEP OLMAKTAYIZ”

Türkiye'de yaşanan meteorolojik olayların afete dönüşmesine ve can kayıplarının yaşanmasında en önemli etkenin yapısal gerekli önlemlerin alınmaması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Meteorolojik parametrelere bağlı gelişen olayların afete dönüşmesine ve afetin şiddetinin artmasına bizler neden olmaktayız. Meteorolojik olayın afete (can ve mal kayıplarının yaşanmaması) dönüşmemesi için önceden belli idari ve yapısal önlemlerin alınması gerekir. Bu olay, ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Bu gibi olaylardan sonra olayın nedenini ve sonuçlarını konuşup geçiştirmek benzer olaylarda aynı sonuçları yaşayacağız anlamına gelmektedir. Meteorolojik olayın etkileri dikkate alınarak planların ve projelerin gözden geçirilerek yenilenmesinin zorunlu olduğu açıkça görülmektedir.”

“MEVCUT YAPILAR ÖNLEM ALINACAK ŞEKİLDE REVİZE EDİLMELİ”

Meteoroloji Mühendisleri Odası açıklamanın son kısmında, Türkiye'de meteorolojik olayların yaşanmaya devam edeceğini, ancak olayların afete dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgusu yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bu konu özelinde bakıldığında, hortumun etkilediği alanın daha yoğun yaşam alanlarına kayması durumunda insanların kendilerini korumaya alabileceği sığınakların bulunmadığı açıkça görülmektedir.

*Bu gibi olayların gelecekte de etkili olabileceği düşünülerek insanların yoğun olduğu alanlarda bu konuya ilişkin yapılar yapılması ya da mevcut yapıların bu konuda önlem sağlayacak şekilde revize edilmesi gerekir.

*Sonuç olarak, bölgesel planlamalarda meteorolojik parametreler dikkate alınmalı ve projeler ekstrem parametrelere göre boyutlandırılmalı. Bu gibi olayların etkili olabileceği alanlardaki yapıların projeleri (kıyı yapıları ve deniz araçları barınakları gibi) gözden geçirilmeli, özellikle yoğun insan kullanımı olan alanlarda her türlü kamu binaları-yapıları ve özel yapılar insanlara sığınak oluşturacak şekilde projelendirilmeli ve amaçla imar mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

*Yaşanan meteorolojik olayların afete dönüşmesi, iklim değişimine değil, planlama ve yapı mevzuatına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

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