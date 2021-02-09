Son dakika… Meteoroloji tarih ve saat verdi: İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan uyarı şöyle:
* Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
* Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
RÜZGAR HIZI SINIFLANDIRMASI
KUVVETLİ RÜZGAR
10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
FIRTINA
17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
KUVVETLİ FIRTINA
20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
TAM FIRTINA
24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat