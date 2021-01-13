Meteoroloji tarih vermişti! İBB teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını özellikle 14 Ocak’tan itibaren ülke genelinde kar yağışları görüleceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kötüleşebilecek hava koşullarına karşı olumsuz herhangi bir durum yaşanmaması için Afet Koordinasyon Merkezi’nde tatbikat yaptı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar tatbikata ilişkin, “Gözümüz karda ve yağmurda ama bunun üstesinden gelebilecek geniş bir kadroyla buradayız. İstanbullumuz merak etmesin inşallah beklenen kar gelsin biz onun üstesinden bütün ekibimizle geleceğiz” açıklamasında bulundu.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullak Demirel ise “Toplam 434 adet ring hattımız var. Bu ring hatlarımızda İstanbulluların kötü hava koşullarından etkilenmemesi için hem kar yağışından hem buzlanmalardan hem göllenmelerden etkilenmemesi için önceden bir hazırlık olarak tatbikatımızı yapmış bulunmaktayız” dedi.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

İBB yöneticileri, İstanbullulara kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmama uyarısında bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Bu hem kendi can güvenlikleri açısından hem de sadece kar yağışında değil 7 derecenin altına düştüğü anda hava sıcaklığı onların can güvenliği açısından fren mesafeleri açısından önemli. Bir ikinci uyarımız da toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Çok daha güvenli seyahat ederler” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ise soğuk havada dışarda kalan hayvanlar için mama dağıtım miktarını artırdıklarını belirtti.

İstanbul’da yarın öğle saatlerine kadar 3 ila 6 derece arasında değişen hava sıcaklığıyla birlikte, aralıklı hafif yağmur bekleniyor.

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