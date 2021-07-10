Meteoroloji uyardı: Gece boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin, pazar günü Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey, kuzeydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneyinde pazar günü zamanla güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İKİ İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısında ise “Bu gece saatlerinden sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERDE HAVA

* Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra Sivas’ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve pazar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı