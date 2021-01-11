Meteoroloji uyardı, İstanbul’da yarın için sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kuzey Ege Kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarın ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

* Bugün(11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya'da(Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu ) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) yarın(12.01.2021) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* İstanbul'da yarın (12.01.2021) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15 İLDE ALARM VERİLDİ

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul’un da aralarında olduğu 15 ilde alarm verildi. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da turuncu alarm verilirken Antalya, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Konya ve Muğla’da sarı alarm verildi.

TURUNCU VE SARI ALARM NEDİR?

Meteoroloji tarafından turuncu alarm için yapılan açıklamada “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir”, sarı alarm için de “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilmişti.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölgelere ait hava durumu tahminlerinde ise şöyle denildi:

* Marmara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un Avrupa yakasında yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* Batı Karadeniz: Çok bulutlu, iç kesimler hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.