Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde saat 17.00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Yapılan uyarılara rağmen Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimisi koşarak kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise yanında taşıdıkları şemsiyeler ile korunmaya çalıştı.

Öte yandan kentte dolu da zaman zaman etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı’nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72

Kentte trafik de saat 16.00’dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. (İHA/DHA)

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