Meteoroloji ve belediyeden art arda çamur yağışı uyarısı: Bu gece başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent için toz taşınımı uyarısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada “Ankara genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz” denildi.

Açıklamada uyarının başlangıç saatinin 18 Nisan 00:00, bitiş zamanının ise 18 Nisan 21:00 olduğu aktarıldı.

METEOROLOJİ DE UYARDI

“Batı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor” ifadelerinin kullanıldığı Meteoroloji’nin uyarısında “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar Ege, Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

TEKİRDAĞ’DA ÇAMUR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı.

Etkili olan yağış sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı. İHA