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Meteoroloji yarın sabah için İstanbulluları uyardı

Meteoroloji, Marmara bölgesinin doğusunda yarın kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışlar İstanbul'da yarın sabah saatlerinde etkili olacak.

Güncellenme: 14:40, 31/05/2021
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Meteoroloji yarın sabah için İstanbulluları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (DHA)

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Balıkesir Bilecik Bursa HAVA DURUMU istanbul Kocaeli Meteoroloji Sakarya Yalova
Yayınlanma Tarihi:14:37,