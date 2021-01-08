Meteoroloji’den 10 şehir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahmin ve uyarılarına göre bugün yurdun kuzeybatısında sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR BİRKAÇ GÜN DAHA YÜKSEK SEYEREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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