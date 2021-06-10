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Meteoroloji’den 4 şehre kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugünden itibaren 12 Haziran akşam saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve çevrelerinde yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacağını bildirilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Güncellenme: 14:58, 10/06/2021
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Meteoroloji’den 4 şehre kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bugünden (10.06.2021 Perşembe) itibaren cuma ve cumartesi günleri, İzmir'in güney ve doğusu, Aydın'ın kıyı kesimleri dışında il geneli, Manisa il geneli ve Balıkesir'in güneydoğusunda, öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi. (İHA)

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