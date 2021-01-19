Meteoroloji’den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının Marmara’da 3 ila 5 derece artacağını diğer yerlerde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmini paylaştı.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının -6 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu havayla birlikte ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu’da kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağış beklenmiyor. En soğuk il -15 dereceyle Sivas olacak.

Batı Karadeniz’de Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rize’de bu akşam aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı, Trabzon’da yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da yağışların; bu akşam saatlerinde Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.