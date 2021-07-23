Meteoroloji’den 5 ile sağanak yağış uyarısı! Yarın başlıyor

Rize ve Artvin sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken Meteoroloji’den 5 il için önemli bir uyarı geldi.

Ordu, Giresun, Samsun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yarın yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), zamanla Rize ve Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”