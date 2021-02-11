Meteoroloji’den bir uyarı da Ankara için

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Uyarıda “12.02.2021 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fırtına beklendiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ankara genelinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

* Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.