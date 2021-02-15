Meteoroloji’den bir uyarı daha: Sıcaklıklar 8 ila 15 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Bitiş zamanı 20 Şubat saat 23:59 olarak açıklanan uyarıyla ilgili şöyle denildi:

* Halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmektedir.

* Hava sıcaklıklarının; Salı (16.02.2021) günü güney ve iç bölgelerden başlayarak, Çarşamba (17.02.2021) ve Perşembe (18.02.2021) günleri ise doğu bölgelerde 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

* Söz konusu sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.