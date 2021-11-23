Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada ise yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerin iskelelere yanaşmasında yavaşlamaların yaşanabildiği belirtilerek, “İzmir Körfezi’nde yaşanan yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerimizin yanaşma ve kalkış manevralarında ve yolcu iniş binişlerinde güvenlik önlemleri gereği yavaşlamalar yaşanmaktadır. Sefer saatlerinde yaşanabilecek anlık gecikmeler nedeniyle göstermiş olduğunuz hoşgörüye teşekkür ederiz” denildi. DHA

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