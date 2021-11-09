Meteoroloji’den iki bölgeye uyarı: Sel ve tam fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer çok kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurarak sel uyarısı yaptı. Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinin Toroslar kesiminde ise fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli yer yer tam fırtına bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış ve Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar) kuvvetli fırtına yer yer tam fırtına beklendiğine yönelik meteorolijk uyarılarda bulundu.

KARADENİZ’DE SEL VE HEYELAN UYARISI

Karadeniz Bölgesi’nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın (10.11.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun (10-25 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 10.11.2021 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AKDENİZ’DE FIRTINA, AĞAÇ VE DİREK DEVİREBİLİR

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinin Toroslar kesiminde 10.11.2021 Çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerinde hamleli yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11.11.2021 Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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