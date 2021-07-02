Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda ile art arda uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

İSTANBUL, YALOVA, SAKARYA, KOCAELİ, BİLECİK, BURSA…

Marmara Bölgesi’nin doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji’nin uyarısında “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ankara, Çankırı , Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini altını çizen Meteoroloji, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasını yaptı.

SEL, SU BASKINI, DOLU UYARISI

Karadeniz’in batısında da kuvvetli yağış beklendiğini duyuran MGM’nin açıklamasında “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.