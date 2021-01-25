Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı: İki güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ükemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Eskişehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A İKİ GÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji’nin beş günlük hava tahminine göre İstanbul’da 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak.

En düşük hava sıcaklığının çarşamba günü 4, perşembe günü ise sıfır derece olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ, DON…

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli buzlanma, don, çığ, kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı da uyardı.

Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadelere yer verildi:

* İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde ise şöyle denildi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge’nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.